Colpito da una scheggia di legno, muore dopo tre giorni di agonia

Un banale infortunio si è rivelato fatale per un sessantanovenne di San Giorgio in Bosco. Dopo qualche ora di agonia il cuore di Luigi Gastaldello ha smesso di battere. Viveva a San Giorgio in Bosco nel quartiere Sant'Anna Morosina. Il decesso è arrivato ieri 9 aprile alle 12,15. Lascia nello strazio la moglie Maria Agnese Frasson, con cui era sposato da 41 anni, i figli Stefano, Vania e Gloria e il fratello Umberto. Proprio quest'ultimo era insieme a Luigi quando si è consumato il dramma. Persona generosa e amata da tutti, lascia un vuoto enorme in tutta la comunità dove viveva.

Cosa è successo

Il 6 aprile la vittima stava tagliando delle assi di legno. Non era la prima volta che lo faceva. Era un esperto. Dopo pranzo un pezzo di legno che aveva tagliato, secondo la ricostruzione, è rimbalzato sulla lama della sega circolare che ruotava andando a colpire come un proiettile il sessantanovenne. Un colpo secco che l'ha preso nella fronte. Sul luogo dell'infortunio domestico sono accorsi i sanitari del Suem 118. Il ferito, che sin dall'inizio è apparso in condizioni disperate, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale a Padova. Ogni tentativo di salvarlo è però risultato vano. Troppo gravi le lesioni riportate. Luigi era amato da tutti, credeva nella famiglia e negli amici e ora in tanti ricordano le molteplici grigliate di carne organizzate a casa sua per trascorrere qualche ora in compagnia lontano dai pensieri. Su precisa volontà della vittima, è stato dato l'assenso all'espianto degli organi. Nella giornata odierna, 10 aprile, verrà comunicata la data delle esequie.