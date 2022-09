Ore di ansia per le sorti di Enrico, 30 anni, scomparso nel nulla durante una passeggiata

Dopo la ragazza di 27 anni di Cittadella che aveva fatto perdere le proprie tracce all'Ikea domenica e ieri 20 settembre è stata ritrovata sana e salva ai giardini Arena di Padova, un altro caso di scomparsa tiene in apprensione la comunità dell'alta padovana.

Un nuovo caso

Da ieri manca da casa un ragazzo di 30 anni, Enrico, di San Giorgio in Bosco. Nel primo pomeriggio, secondo quanto riferito dalla famiglia ai carabinieri, è uscito per un giro in bicicletta in compagnia di un amico di famiglia. Durante il percorso il trentenne, che presenterebbe delle fragilità, non si è più visto. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sono cominciate le ricerche senza sosta che hanno interessato tra l'altro la zona del Brenta nella frazione di Carturo. Lo scomparso potrebbe aver perso l'orientamento e trovarsi in una situazione psicofisica difficile. L'appello della famiglia a chiunque lo vedesse è di allertare in tempi rapidi le forze dell'ordine per riportarlo a casa sano e salvo.