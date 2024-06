Ancora sangue sulle strade: due incidenti mortali nella notte

Ancora sangue lungo le strade della provincia di Padova, sono due i morti a seguito di altrettanti drammatici incidenti avvenuti questa notte. Si tratta di un uomo che ha perso la vita nella strada al confine tra al confine tra i comuni di Campolongo Maggiore e Piove di Sacco in un incidente avvenuto all'alba. Aveva 44 anni. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente che ha causato la morte dell'uomo. A Maserà invece,nella notte quando erano circa le 2 e 30, a perdere la vita è una ragazza di soli 19, originaria di Sant'Elena, nella Bassa Padovana. Si tratta di Chiara Scantamburlo, 19 anni, di Sant’Elena (PD). L’automobilista che avrebbe causato l'incidente mortale è invece un uomo di 63 anni, residente a Milano.

La ragazza è morta a seguito delle gravi lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte quando erano le 2,30. A nulla sono valsi i tempestivi

tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del Suem 118 accorsi sulla scena della tragedia assieme ai carabinieri della Compagnia di Abano e i vigili del fuoco.

Secondo i primi riscontri l'incidente sarebbe stato provocato da una manovra azzardata. A scontrarsi una Fiat Punto con al volante una diciannovenne di Sant'Elene, C.S. e una Opel Mokka guidata da un uomo P.M. di 63 anni di Milano. L'impatto è stato devastante e per la ragazza non c'è stato nulla da fare. A lungo i santari hanno tentato di rianimarla, poi non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. La viabilità ha subito rallentamenti per diverse ore. L'intera area è stata transennata dai carabinieri per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Nel frattempo il conducente della Mokka è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso indispensabili a valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Rischia di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Quello di stanotte è l'ennesimo incidente stradale con esiti drammatici che avviene lungo le strade del padovano.

Il secondo incidente che ha portato alla morte di un uomo è invece avvenuto poco dopo l’alba, di domenica 23 giugno. I i vigili del fuoco sono infatti intervenuti lungo la SP 93, in via Scardovara, all'incrocio con via Vecelio a Piove di Sacco (PD) dove si sono scontrate due auto. Il bilancio drammatico è di un uomo deceduto e di una donna ferita. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Punto l’autista rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 44enne. La donna alla guida della Mini Cooper è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.