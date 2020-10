Si torna a sanificare aree urbane: pulizie intensive in zona Madonna Pellegrina

Giovedì 22 ottobre si svolgeranno le Pulizie Intensive in zona Madonna Pellegrina. L’intervento di igiene interesserà le vie Marsand, Lori, Manfroni, Catullo e un tratto di via Marchetto da Padova, dove da oggi partirà una campagna informativa con volantini e locandine.

Strade libere

Dalle ore 5 alle ore 11 di giovedì 22/10 e durante quella fascia oraria sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini per tenere libere le strade dalla auto in sosta, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. L’intervento rientra nell’ampio promosso sul territorio da Comune e AcegasApsAmga, con l’obiettivo di garantire una città più pulita e restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate.