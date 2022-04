In più di mille e cinquecento in corte: «Basta privati, bisogna tornare a investire nella sanità pubblica»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un corteo di circa mille e cinquecento persone, anche se è sempre complicato dare una stima esatta dei partecipanti. Soprattutto quando si tratta di un corteo che nasce in stazione, attraversa viale Codalunga, sfila in via Dante per giungere poi nelle piazze. Sotto l'orologio gli interventi dei tanti comitati, ma non c'erano solo loro, accorsi da tutto il Veneto. Basta scorrere l'elenco di coloro che hanno aderito a questo appuntamento per darne la misura. Ci sono associazioni, comitati, sindacati e forze politiche. L'appuntamento è per le 9 e 45 di fronte alla stazione dei treni, per dare vita poi a un corteo che attraverserà tutta la città. L'elenco delle realtà che hanno aderito all'appello è lunghissimo.

Ci sono i consiglieri regionali, Elena Ostanel, Cristina Guarda e Arturo Lorenzoni. Ci sono diversi amministratori locali, come il sindaco di Granze, Damiano Fusaro o la collega di Rubano, Sabrina Doni, c'è l'assessora del Comune di Padova, Chiara Gallani e tantissimi altri, mescolati tra gli spezzoni del corteo. Tutti hanno espresso la loro contrarietà a una sanità che guarda troppo al privato e investe poco nel pubblico. «Bisogna tornare a quei livelli di eccellenza che hanno sempre appartenuto alla nostre regione», dicono dal Covesap. Gli fanno eco in tanti, che sono dello stesso avviso. La manifestazione, che si è chiusa in Prefettura, è stata anche l'occasione di lanciare un nuovo appuntamento, questa volta a Venezia.

Tra i sindacati hanno aderito CGIL regionale, UIL regionale, COBAS Scuola Veneto, USB Pubblico Impiego Veneto e ADL Cobas. Del lungo elenco di associazioni e comitiati fanno parte: AITSaM Veneto, AITSaM Venezia, AITSaM Adria-Porto Viro, Comitato a sostegno della salute mentale del distretto 4 dell'ulss 9, Ass. Lottodognimese, Assopace Padova, ISDE Medici per l'Ambiente. Padova, AiITSaM Asolo, Associazione Per L' Efficienza e Trasparenza delle Pubbliche Amm, VERLATA Società Cooperativa Sociale a r.l., IL PONTE Società Cooperativa Sociale a r.l., Legambiente Veneto, Centro Veneto Progetti Donna - Auser, ODV FIORI DI CACTUS, Gruppo Sociale e Missionario San Giorgio OdV di Schio, FISH Vicenza (Feder. Italiana per il superamento dell'Handicap), FISH Veneto, Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore di Malo, Comitato SeNonOraQuando di Padova, Cooperativa Verlata, Coordinamento provinciale Anteas, Comitato "lasciateci respirare” di Monselice, Società della Cura- Padova, Libera contro le mafie Veneto, Associazione Contro l'Esclusione, Associazione Donne per le donne OdV - Schio, Presidio di Libera Alto Vicentino "Emanuela Sansone", Coordinamento Veneto terapie espressive, ANPI 7 Martiri Venezia, Mamme Nopfas Padova, Vicenza, Verona, Associazione LAB.I.S ( laboratorio di idde per il sociale) Vicenza, Comitato per Malo- Salute,Ambiente,Sicurezza, Società della Cura Venezia, Ve.R.So Veneto Ricerche Sociali, Casa delle Donne di Padova, Cooperativa Sociale Comunità Servizi, Psichiatria Democratica Veneto, Ambulatorio Popolare Caracol Olol Jackson, Laboratorio Pontevigodarzene, Società Medico Chirurgica Vicentina, Comitato Nograndinavi, "Priorità alla Scuola Veneto", Comitato Opzione Zero della Riviera del Brenta, Coordinamento No Inceneritore Fusina, Il Paese di Alice ODV, DemoS Veneto (Democrazia Solidale Veneto), Veneto Laboratorio civico, associazione di volontariato CITTADINANZA E SALUTE, COMITATO EUGENIO CARPANEDO, Odv Comitato difesa ambiente territorio Spinea, Gruppo Familiari Beta-sarcoglicanopatie. Presenti ci sono anche amministratori e istituzioni stesse: sono attesi senatori del M5S, Elena Ostanel, Consigliera reg. “Il Veneto che vogliamo” a Coalizione Civica Padova, ma c'è pure Venezia Verde Progressista, Sinistra Italiana Padova, Coalizione Civica per Vicenza, Veneto Sinistra Italiana, PCI Veneto, PD regionale, Rif. Com. regionale, Articolo Uno Padova, Articolo Uno Veneto, Possibile Veneto, VOLT Vicenza, Coalizione Civica Schio, Rif. Com. Belluno, Lista civica Tutta la Città Insieme, Casa del Popolo di Marghera Ca' Luisa, Consigliere Comunale Schio, Coalizione Civica Treviso, Gruppo civico NOVENTA ATTIVA, Fornaci Rosse, Coalizione Civica Cadoneghe, gruppo civico Mira in Comune e Lista Civica Uniti per Malo.