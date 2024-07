Evade dai domiciliari per andare al bar a bere un drink

Stanco di stare recluso agli arresti domiciliari nella sua abitazione di San Martino di Lupari, ha pensato bene di andare al bar a bersi un drink. Non pensava che i carabinieri passassero proprio a quell'ora per il controllo di rito al suo domicilio. Un peccato veniale pagato a caro prezzo che ora rischia di pregiudicare ulteriormente la sua posizione con la giustizia. Evade dagli arresti domiciliari, arrestato. A San Martino di Lupari, i militari dell'Arma della locale stazione hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino italiano 52enne del posto. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per evasione.

La dinamica

Nella tarda serata di ieri, 2 luglio, la pattuglia si è recata presso l’abitazione dell’uomo per un controllo in quanto sottoposto a misura cautelare, non trovandolo. I militari hanno in tempo reale avviato le ricerche ipotizzando che non si fosse allontanato più di tanto. L'attività ha sortito gli effetti sperato poco dopo quando l'evaso è stato rintracciato in un bar. Il cinquantaduenne di fronte al personale in divisa non ha fornito spiegazioni concrete sul suo gesto. Dopo un passaggio in caserma per la compilazione degli atti e la notifica dell'arresto, è stato riportato al suo domicilio come disposto dal pubblico ministero di turno.