Blitz dell'Arma: stangati due imprenditori e ammende per 36mila euro

Continua l'attività dei carabinieri tesa a portare alla luce irregolarità nell'ambito commerciale da parte di imprenditori cinesi che si muovono senza rispettare le più elementari regole legate alla sicurezza sul lavoro. Ieri 15 febbraio i carabinieri della stazione di San Martino di Lupari in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Padova hanno effettuato due accertamenti in altrettante attività commerciali di San Martino di Lupari.

Cosa è emerso

Nel corso delle verifiche sono state riscontrate irregolarità penali in entrambi i punti vendita quali l’installazione di impianti di videosorveglianza privi della prevista autorizzazione dell’ispettorato territoriale, la detenzione di presidi medici scaduti di validità, la mancata revisione degli estintori e, cosa ancora più grave, nel negozio di via da Vinci, la presenza di materiale di vario genere che ostruiva le vie di fuga, rendendole inutilizzabili. Conti alla mano sono state comminate ammende per complessivi 36mila euro ai rispettivi titolari, due cittadini cinesi di 31 e 44 anni. Dai primi riscontri le telecamere rinvenute avevano il duplice scopo di controllare l'operato dei lavoratori e accertarsi che svolgessero il proprio dovere senza perdite di tempo, ma anche verificare il possibile arrivo di controlli da parte delle forze dell'ordine.