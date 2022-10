Irrompe a casa del padre e lo minaccia con il coltello: arrestato

Momenti di paura ieri sera, 28 ottobre a San Martino di Lupari: un uomo ha minacciato di morte il padre ed è stato arrestato.

I fatti

Dopo l'allarme giunto al 112 una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di San Martino di Lupari con l'appoggio della Radiomobile di Cittadella, hanno arrestato un uomo di 53 anni già noto alle forze dell'ordine. L'indagato, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver scavalcato la recinzione ed aver scardinato il portoncino d'ingresso dell'abitazione del padre, un uomo di 72 anni, l'ha affrontato armato di coltello. Avrebbe proferito frasi senza senso, condite di minacce di morte. Dopo l'allarme, a casa della vittima sono arrivati i militari dell'Arma. L'esagitato anche di fronte alle forze dell'ordine ha mantenuto il suo atteggiamento aggressivo contro il familiare. La sua rabbia si è materializzata anche contro i carabinieri che con grande professionalità sono riusciti a disarmarlo e a mettergli le manette ai polsi. Due militari sono rimasti leggermente feriti e sono ricorsi alle cure del pronto soccorso. L'uomo è stato arrestato per minacce, violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Non è dato sapere cosa abbia scatenato la sua rabbia che poteva materializzarsi in tragedia se l'intervento del 112 non fosse stato tempestivo. Il padre, sotto choc, è rimasto miracolosamente illeso.