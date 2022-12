Svolta nell'omicidio di San Martino di Lupari: fermata una figlia

Svolta nell'omicidio di via Galilei a San Martino di Lupari

L'ex vigilessa

Alle 16 è finita la fuga di Diletta Miatello, la cinquantunenne figlia della coppia di San Martino di Lupari massacrata oggi 27 dicembre in via Galilei. I carabinieri, dopo aver acquisito le immagini della videosorveglianza di tutta la zona nelle immediate vicinanze dell'omicidio della mamma di 84 anni Maria Angelo Sarto e il tentato omicidio del padre di 89 anni Giorgio Miatello, l'hanno rintracciata al volante della sua Fiat Panda rossa nel comune di Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza. La donna è stata portata in caserma e ora si trova sotto torchio alla presenza dei militari e del magistrato. Sarebbe indiziata di aver ucciso la madre e ridotto in fin di vita il padre. Già nelle prossime ore potrebbero trapelare ulteriori conferme in merito. A mettere gli inquirenti sulle sue tracce sarebbe stata l'altra sorella degli anziani coniugi che oggi alle 11 è andata a trovare mamma e papà e li ha trovati a terra riversi in una pozza di sangue.