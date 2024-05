Si schianta contro un palo e poi inveisce contro la pattuglia

Ci sarebbe la smodata assunzione di cocktail alcolici alla base dell'arresto di un uomo di 47 anni sloveno, in Italia senza fissa dimora, che al volante di un'auto è andato a sbattere a San Martino di Lupari e in un secondo momento ha aggredito la pattuglia dei carabinieri intervenuta per i rilievi. Ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La cronaca

I carabinieri della stazione di Camposampiero hanno arrestato un cittadino 47enne sloveno in Italia senza fissa dimora. La pattuglia, nella serata del 5 maggio, nel corso del servizio perlustrativo è intervenuta a seguito di un sinistro stradale in via Camposampiero a San Martino di Lupari, in quanto una Chevrolet, si è schiantata contro un palo della Telecom danneggiandolo seriamente. Il conducente, alla vista dei militari, trovandosi in evidente stato di alterazione dovuta all’uso smodato di alcool, ha iniziato ad inveire contro i militari con frasi ingiuriose al fine di sottrarsi al controllo. E’ stato necessario l’invio di una ulteriore autoradio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittadella in supporto con l’ausilio della quale. Il 47enne è stato tratto in arrestato. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cittadella, come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.