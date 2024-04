Per recuperare un pallone cade dal tetto del capannone: 23enne in prognosi riservata

Prova a recuperare un pallone finito sul tetto di un capannone, ma perde l'equilibrio e cade nel vuoto. Sfiorata la tragedia oggi primo aprile a San Martino di Lupari. Un giovane di 23 anni residente a Galliera Veneta, dopo le prime cure effettuate dai sanitari del Suem 118 è stato trasportato in elisoccorso a Padova. Presenterebbe un importante trauma cranico provocato dalla rovinosa caduta. Le sue condizioni sono critiche, la prognosi è riservata. E' successo nelle prime ore del pomeriggio odierno.Dai primi riscontri raccolti dai carabinieri è subito stata esclusa la complicità di terzi. Avrebbe fatto tutto in autonomia, forse per una banale disattenzione. Non è neppure escluso che parte del tetto non abbia retto, provocandone la cadutaPer ovvi motivi non viene al momento esclusa alcuna ipotesi.

I soccorsi

A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati gli amici del ferito che hanno assistito alla drammatica scena. Da quanto si è appreso il gruppo di ragazzi si stava godendo la giornata di Pasquetta per giocare insieme a calcio. Poi la palla è finita sul tetto dell'edificio e si è venuta a creare una situazione di pericolo, che ha visto uno dei ragazzi, appunto il 23enne, finire al suolo. Adesso i familiari del ferito sono in attesa di avere notizie confortanti dal personale ospedaliero che fin da subito ha preso in cura il ragazzo.