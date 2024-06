Coltello alla gola, rapina in abitazione ai danni di un'anziana

Momenti di terrore il 29 maggio per una anziana donna residente in via Tasca a San Pietro in Gu. Due banditi hanno suonato al campanello di casa e le hanno chiesto informazioni fittizie su una strada. Nel frattempo hanno appreso dalla vittima che viveva da sola in quanto vedova. La donna è rientrata nel suo domicilio e gli sconosciuti si sono allontanati.

L'irruzione

Qualche minuto dopo i due sono tornati alla carica. Hanno fatto irruzione in casa e trovandosi davanti la padrona di casa le hanno puntato un coltello alla gola intimandole di dargli soldi e gioielli. La malcapitata, in preda al terrore, ha dato ai banditi tutto quello che aveva. Miracolosamente illesa, una volta che i malviventi sono fuggiti ha dato l'allarme al 112. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire la vicenda e rintracciare quanto prima i malviventi prima che possano tornare a colpire sempre ai danni di anziani indifesi. Il bottino dell'assalto a San Pietro in Gu è in via di quantificazione. La vittima non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.