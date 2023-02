A lezione dall'Arma per contrastare la piaga delle truffe

Il progetto "Stop truffe", con cui l'arma dei carabinieri in collaborazione con le singole amministrazioni comunali e le parrocchie, in questi mesi ha già sensibilizzato numerosi anziani sul tema delle truffe, permettendo di sventarne più di una. In quest’ottica di sensibilizzazione sul tema, nel pomeriggio di ieri 23 febbraio, a San Pietro Viminario, il comandante della stazione di Tribano ha tenuto un incontro presso il patronato a cui hanno partecipato oltre 50 persone alla presenza del sindaco Federico Curzio.

Il tema

Durante la conferenza il comandante ha spiegato le varie tecniche utilizzate dai truffatori, i quali si presentano al telefono o di persona come appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, medici e, paventando un pericolo imminente per un proprio familiare, inducono la vittima a consegnare soldi o monili d’oro. In altri casi fingendosi operatori delle forniture di gas o luce, nei modi più disparati, riescono ad avere accesso ai risparmi della vittima di turno. Sono stati quindi dati consigli utili al fine di fa desistere i malintenzionati, come quello di chiamare il 112 per trovare riscontro rispetto a quanto riferito dalla persona richiedente denaro. A volte basta solo fare riferimento alla volontà di chiamare tale numero per fare dileguare i malviventi.