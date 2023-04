Fiamme nella falegnameria, paura a Fratte

Incendio in una falegnameria in disuso. Non si segnalano feriti, ma l'area è stata seriamente danneggiata. Le fiamme si sono propagate oggi, 5 aprile, poco dopo le 9 del mattino. Sono in corso di accertamento le cause che hanno contribuito a provocare il rogo. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate attorno a mezzogiorno. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del 118, ma non si segnalano feriti e intossicati.

Cosa è successo

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato le lingue di fuoco e la colonna di fumo alzarsi in cielo. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco di Padova e Cittadella con due autopompe, un'autobotte e sette operatori. Il tempestivo intervento ha consentito di scongiurare danni maggiori. Si ipotizza al momento che l'incendio sia stato provocato da un banale corto circuito di un elettrodomestico posto dentro la struttura, ma il personale tecnico dei pompieri vuole effettuare tutte le verifiche del caso prima di esporsi con la massima certezza.