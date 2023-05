Pestato dal branco, sfiorata la tragedia in disco: ora è caccia ai malviventi

Tra sabato 6 e domenica 7 maggio alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle poteva scapparci il morto. Un ragazzo di 16 anni residente con la famiglia a Padova, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Padova sarebbe stato vittima di un pestaggio che qualche ora dopo, alle 4 del mattino di domenica 7 maggio, a spinto suo padre a portarlo in ospedale d'urgenza. Il pubblico ministero Marco Brusegan, che ha in mano l'indagine ha aperto un fascicolo per il reato di lesioni gravi. Non ci sono al momento indagati, ma il cerchio attorno all'aggressore o agli aggressori dell'adolescente potrebbe chiudersi a stretto giro.

Le ipotesi

Da una prima ricostruzione il giovane, che desiderava solo trascorrere una serata con gli amici ascoltando buona musica in libertà, per motivi ancora sconosciuti, sarebbe stato picchiato da almeno tre persone. A raccontarlo agli inquirenti sarebbero stati proprio gli amici del sedicenne con i quali si stavano divertendo durante la festa universitaria. Un pestaggio senza un motivo valido. La vittima è crollato a terra dopo i colpi subiti, poi grazie ai compagni di serata, si è rialzato e ha proseguito la serata. Sembrava una scazzottata banale, senza gravi conseguenze, ma due ore dopo, alle 4, quando il sedicenne è rientrato a casa sono cominciati i dolori, il volto si è gonfiato, si è sfiorata la tragedia.

Il ricovero

Arrivato in ospedale in condizioni critiche, il ragazzo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che ne hanno riscontrato un trauma cranico facciale con ematoma extradurale. Inevitabile l'intervento chirurgico per salvargli la vita che è stato effettuato nel reparto di Neurochirurgia. Ora è fuori pericolo, ma non è ancora dato sapere quali danni gli abbia provocato il tremendo trauma che suo malgrado ha subito in quei minuti di follia all'interno della discoteca. Fondamentali per lo sviluppo delle indagini saranno ora le immagini di videosorveglianza che gli investigatori dell'Arma stanno visionando e che potrebbero aver immortalato l'aggressione. A quel punto dai fotogrammi il lavoro degli inquirenti si concentrerà nell'identificazione dei responsabili.