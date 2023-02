In disco con la "coca" in tasca: esagitato finisce nei guai

Scoperto con la droga in tasca dopo una notte "brava" in discoteca. Nei guai è finito un giovane italiano di 23 anni residente a Loreggia. Ad incastrarlo è stato un intervento dei carabinieri della stazione di Camposampiero intervenuta in via Tremarende a Santa Giustina in Colle fuori dalla "Storya" su segnalazione di alcuni avventori che hanno visto il giovane esagitato in evidente stato di alterazione psicofisica.

La cronaca

Il giovane di 23 anni di Loreggia, secondo la ricostruzione, è entrato alla discoteca Storya, completamente estranea ai fatti, come un normale cliente. Il suo comportamento alla lunga ha finito per infastidire un po' tutti. Sono stati avvisati i buttafuori del locale che attorno alle 3 del mattino del 12 febbraio l'hanno accompagnato all'uscita. Qui il giovane, invece di tranquillizzarsi, ha continuato ad infastidire chiunque incrociasse sulla sua strada. Inevitabile a questo punto l'arrivo dei carabinieri. L'uomo è stato identificato e in un secondo momento sottoposto a perquisizione personale. In tasca è stato trovato in possesso di più dosi di cocaina per complessivi 4 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre l'indagato è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sono in corso ulteriori indagini dell'Arma per capire se il giovane di Loreggia dentro il locale abbia venduto droga a possibili acquirenti.