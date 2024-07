Un passato da trafficante di droga, arrestato 56enne dell'Alta

Per un uomo di 56 anni noto alla giustizia e dal passato burrascoso, ieri 3 luglio, è arrivato il conto da pagare. Il suo passato di spessore nel mondo degli stupefacenti gli è costato caro. I carabinieri della stazione di Camposampiero hanno rintracciato un 56enne di Santa Giustina in Colle e gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova. L'indagato alla vista del personale in divisa non ha opposto alcuna resistenza. Era al corrente della misura restrittiva in arrivo a suo carico.

La cronaca

Dopo essere stato prelevato dalla sua abitazione è stato accompagnato in caserma dove gli è stato notificato il provvedimento. Dovrà scontare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di una pena pecuniaria. E' accusato di traffico e produzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. Reati questi commessi a cavallo tra il 2015 e il 2019 a cavallo tra le province di Treviso e di Padova. Una volta completati gli atti l'indagato è stato tradotto alla Casa Circondariale Due Palazzi di Padova e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.