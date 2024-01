Fumo e fiamme dalla canna fumaria dell'abitazione: nessun ferito

Paura a Santa Giustina in Colle. Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio attorno all'1,30 si è sprigionato un incendio in un'abitazione. I fatti si sono consumati in via San Giovanni. Il guasto che ha provocato il rogo si è materializzato nella canna fumaria. Il fumo e le fiamme sono stati notati da alcuni passanti che hanno dato subito l'allarme. I residenti che da poco si erano coricati, hanno fatto in tempo ad uscire di casa. Nessuno dei coinvolti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Numerosi i cittadini del quartiere che, svegliati dall'arrivo dei soccorritori, hanno assistito in strada all'attività dei vigili del fuoco. Quando si è saputo che nessuno dei residenti era rimasto coinvolti, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.

Cosa è successo

Subito dopo l'allarme ai numeri d'emergenza in via San Giovanni nel comune di Santa Giustina in Colle sono arrivati i pompieri del distaccamento volontario di Borgoricco, Cittadella e Padova, con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori. L'attività di messa in sicurezza è cominciata in pochi minuti. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno spento e poi raffreddato il condotto dello scarico dei fumi, evitando il coinvolgimento della copertura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba del 23 gennaio. Sono in corso accertamenti per capire da cosa sia dipeso il problema che ha poi scatenato l'incendio. I danni ammantano a diverse migliaia di euro.