Irregolarità nel laboratorio: scattano multe per oltre 100mila euro

Martedì 14 febbraio i carabinieri della stazione di Camposampiero in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova hanno effettuato un sopralluogo ad un laboratorio tessile cinese in via dell'Artigianato a Santa Giustina in Colle. Il bilancio dell'intervento parla di sanzioni elevate per oltre 100mila euro a carico del responsabile dell'attività, un uomo cinese di 40 anni residente a Padova.

Gli accertamenti

Dall'attività svolta dall'Arma è emerso che i dieci operai cinesi identificati fossero tutti in regola con il permesso di soggiorno e muniti di regolare contratto di lavoro. Peccato che nessuno di loro ricevesse una busta paga, ma veniva pagato in contanti ogni mese. Tanto è bastato per costringere le forze dell'ordine a sanzionare il quarantenne cinese con una multa di 100.200 euro. Ma non è finita: le cassette del pronto soccorso presenti nel laboratorio presentavano al loro interno farmaci e strumenti sanitari tutti rigorosamente scaduti. Stesso discorso vale per gli estintori che sono stati trovati privi di revisione. Di queste due irregolarità di valenza penale è stata informata l'autorità giudiziaria. Il responsabile dell'attività dovrà in tal senso pagare un'ulteriore sanzione di 10.100 euro.

Controlli a raffica

Questo tipo di attività promosso dai carabinieri a Santa Giustina in Colle verrà ripetuto in tutta la provincia di Padova al fine di tutelare i lavoratori e portare alla luce, dove ci fossero, situazioni di degrado e di pericolosità per gli utenti legate alla sicurezza sul lavoro. Sotto la lente d'ingrandimento ci saranno i laboratori cinesi presenti in più parti del padovano, ma più in generale le attività di monitoraggio riguarderanno tutti i vari posti di lavoro.