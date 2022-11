Stroncato dal male, muore due mesi dopo il matrimonio

La comunità di Fratte di Santa Giustina in Colle in lutto per la scomparsa di Stefano Zorzi, 43 anni che da qualche anno soffriva di un male che alla fine ha stroncato ogni sua residua forza.

I fatti

Stefano aveva festeggiato il compleanno lo scorso 13 ottobre. Persona di rara umanità e sensibilità, ha provato con tutte le sue forze ogni volta a rialzarsi, ma negli ultimi giorni un tracollo gli ha tolto ogni speranza. E' morto ieri, 11 novembre, circondato dagli affetti dei suoi cari. Appassionato di moto, era conosciuto da tantissima gente. Quando la salute non gli voltava le spalle, amava la compagnia, viaggiare, condividere i propri momenti importanti con gli amici. Era legatissimo alla sua famiglia e fino all'ultimo ha vissuto la malattia con la massima dignità.

L'amore

Da qualche anno Stefano aveva conosciuto l'amore della sua vita, Leidy Valdes una ragazza cubana che proprio nei suoi momenti più difficili non l'ha mai abbandonato. Due mesi fa, il diciassette settembre, in municipio a Santa Giustina in Colle, si sono uniti in matrimonio davanti ad una folla commossa di amici e parenti. Ora quella data sembra soltanto un lontano ricordo. Ma tra chi ha avuto la fortuna di conoscere Stefano Zorzi resta un bagaglio di esperienze e di ricordi che rimarranno indelebili nel tempo. Le esequie sono programmate per martedì 15 novembre alle 15 nella parrocchiale di Fratte.

Il ricordo del sindaco

Moreno Giacomazzi: «Caro Stefano meno di due mesi fa vi ho uniti in matrimonio per coronare il vostro sogno, oggi invece piangiamo per la tua prematura scomparsa. A nome di tutta l'amministrazione comunale porgo a tua moglie, alla tua famiglia e a tutte le persone che ti hanno conosciuto le più sentite condoglianze».