Si barrica in casa armato di coltello e rifiuta le cure: immobilizzato e trasportato in ospedale

Tensione oggi 6 settembre nelle prime ore della mattinata in via Dante a Santa Giustina in Colle. Un sessantenne malato psichico, ha rifiutato di farsi curare e si è blindato dentro la sua abitazione. Immediato l'allarme alla polizia locale della Federazione, al personale dei vigili del fuoco e ai sanitari di Psichiatria dell'ospedale di Camposampiero. Dopo tre ore di inutili trattative, gli agenti del comandante Antonio Paolocci, unitamente ai pompieri hanno deciso di fare irruzione.

Armato di coltello

Gli operatori si sono trovati di fronte un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica con un coltellaccio in mano che ha minacciato di uccidere tutti e di andarsene. Le forze dell'ordine non hanno perso la necessaria lucidità e non appena la persona in difficoltà ha abbassato il livello di attenzione l'hanno reso inoffensivo e l'hanno disarmato. A questo punto in casa sono entrati i sanitari che l'hanno sedato e accompagnato in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.

Il precedente

Nell'aprile di due anni fa lo stesso uomo con un forcone per evitare di essere portato in ospedale ha colpito al petto un agente che si è salvato solo perchè indossava il giubbotto anti proiettile. Al comandante Paolocci e alla sua squadra sono giunti i messaggi di ringraziamento del sindaco di Santa Giustina in Colle Moreno Giacomazzi che si è ripromesso di andare a trovare la persona in difficoltà quando tornerà a casa.