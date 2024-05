Ubriaco al volante si rifiuta di effettuare l'alcoltest: denunciato

Quando in lontananza ha visto un posto di blocco dei carabinieri, non ha avuto alcuna possibilità di invertire la marcia e inevitabilmente è stato fermato. Nei guai il primo maggio mattina è finito un ragazzo di 23 anni che è stato fermato dai carabinieri di Camposampiero a Santa Giustina in Colle. Quando i militari l'hanno identificato si sono subito resi conto che l'automobilista era alterato. Di qui la scelta di imporgli l'alcoltest.

I guai con la giustizia

Di fronte a questa richiesta al 23enne è mancata la terra sotto i piedi. Ha capito che la situazione si stava mettendo male e ha scelto la strada più sbagliata che di fatto gli ha procurato guai supplementari. Si è rifiutato di effettuare la prova dell'alcol e ha cominciato a spintonare i carabinieri. Non appena i militari sono riusciti a tranquillizzarlo, l'hanno accompagnato in caserma e al termine degli atti l'hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e resistenza a pubblica ufficiale. Contestualmente gli è stata ritirata la patente ed è scattato anche il sequestro del mezzo.