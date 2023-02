Ci sarebbe la perdita prematura della sorella dietro una morte orribile

E' stato trovato semicarbonizzato e con i piedi legati in un campo agricolo non distante dalla sua abitazione di Sant'Angelo di Piove di Sacco. All'origine del rinvenimento ci sarebbe un gesto di autolesionismo, ma l'autorità giudiziaria ha deciso di approfondire la vicenda per capire se dietro la morte di un settantenne ci possa essere anche altro. Dai riscontri raccolti dagli investigatori, l'uomo aveva perso recentemente l'adorata sorella e questo lutto l'avrebbe gettato in un dolore senza ritorno, andando di fatto ad aggravare una condizione psicofisica già precaria.

Il rinvenimento

A trovare il corpo del settantenne è stato il figlio che domenica 19 febbraio su richiesta della madre si è messo alla ricerca del congiunto visto che era ormai fuori casa da parecchie ore. Circostanza questa che non capitava quasi mai. Ieri sui resti del settantenne è stata effettuata l'autopsia eseguita dal medico legale Antonio Cirnelli su richiesta del pubblico ministero Andrea Zito. Chiaro l'obiettivo, conoscere le cause del decesso, ma estrapolare anche il dna visto che lo stato in cui è stato rinvenuto il cadavere non consente un riconoscimento chiaro. Gli investigatori dell'Arma di Piove di Sacco hanno rinvenuto a fianco al cadavere una tanica di liquido infiammabile che con tutta probabilità l'uomo si sarebbe sparso addosso prima di creare l'innesco con un fiammifero. Se non si verificheranno colpi di scena, nelle prossime ore giungerà dall'autorità giudiziaria il nullaosta per la celebrazione delle esequie.

Come chiedere aiuto

A chi vive momenti di particolare fragilità indichiamo i seguenti numeri telefonici a cui affidarsi.

- Telefono Amico: 199.284.284 - 02 2327 2327

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678