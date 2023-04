La katana alla gola dei suoi familiari: «Vi ammazzo tutti»

«Vi ammazzo tutti». Terrore a Sant'Angelo di Piove di Sacco nel cuore della Saccisica. Un uomo di 37 anni originario del Marocco ha minacciato i suoi familiari armato di katana. Ha puntato la spada alla gola dei congiunti e a più riprese ha detto loro che li avrebbe ammazzati tutti. La drammatica vicenda si è consumata ieri, 13 aprile nel primo pomeriggio. A salvare i presenti è stato il sangue freddo di una delle vittime che è riuscita ad allontanarsi e a chiamare il 112

La lunga trattativa

Dopo l'allarme pervenuto alla centrale operativa dei carabinieri, più equipaggi si sono spostati a Sant'Angelo, consapevoli che la situazione non era delle più semplici. Una volta che i militari hanno fatto accesso nell'appartamento, è cominciata una lunga trattativa tra i carabinieri e l'esagitato. Quest'ultimo in evidente stato di alterazione psicofisica, non sembrava in un primo momento propenso ad arrendersi. Con il passare dei minuti tuttavia il personale in divisa è riuscito a metterlo di fronte alle conseguenze che un suo gesto sconsiderato avrebbe provocato. Vedendosi circondato, in un attimo di lucidità, il marocchino ha abbassato a terra la katana e si è consegnato alle forze dell'ordine. E' stato accompagnato in caserma e al termine degli atti è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Ora si cercherà un alloggio sicuro per i suoi familiari in modo tale che nell'immediato futuro non si verifichino più situazioni di tale gravità che solo per il pronto intervento dei carabinieri non si è trasformato in tragedia. Sconosciute le cause della lite, comunque scaturita per futili motivi.