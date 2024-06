Sorpresi su auto rubata in un'area di servizio: due giovani nei guai

Il loro errore, nel cuore della notte, è stato quello di fermarsi in un'area di servizio attirando di fatto l'attenzione delle forze dell'ordine che hanno approfondito l'attività. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso due cittadini italiani di 18 e 19 anni residenti a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, già noti alle forze dell’ordine. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, la pattuglia, durante un servizio perlustrativo, è stata attratta da un’auto, Mazda 2, in sosta presso un’area di servizio a Sant’Angelo di Piove di Sacco ed ha proceduto al controllo degli occupanti. Una volta terminati gli atti, l'auto compendio di furto è stata messa a disposizione del legittimo proprietario.

L'attività

Da accertamenti i militari dell'Arma hanno appurato che il mezzo in uso ai due giovani era stato rubato il 17 maggio scorso a Ponte San Nicolò. I ragazzi, in merito non hanno saputo fornire una spiegazione valida. L’auto è stata sequestrata mentre la coppia denunciata dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Il diciannovenne, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente in quanto conducente di veicolo privo di patente. Non è dato sapere al momento se la coppia abbia fisicamente compiuto anche il furto dell'auto, oppure l'abbia acquistata a prezzo di favore da terzi. Non è escluso che i due stessero preparando qualche furto in zona, ma l'intervento dell'Arma gli ha scombussolato tutti i piani.