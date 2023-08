Alla sala slot con moto sequestrata e senza assicurazione: nei guai un giocatore

Ieri sera, 25 agosto gli agenti della squadra amministrativa della locale divisione Pas della Questura hanno sanzionato un commerciante cinese di 55 anni, gestore di una sala slot di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Gli agenti durante il servizio, mirato tra l'altro a contrastare la piaga della ludopatia, hanno svolto accertamenti sulle 5 persone presenti ed ha effettuato il controllo delle autorizzazioni e del rispetto delle prescrizioni in licenza.

Cosa è emerso

Nella circostanza, sono state comminate sanzioni di importo pari a 19.500 euro per 39 apparecchi da gioco, su 43 autorizzati, accesi nella fascia oraria tra le 18 e le 20, in violazione della Legge Regionale che intende promuovere interventi finalizzati alla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Inoltre gli agenti hanno accertato la presenza di un giocatore, veneziano di 61 anni, risultato avere a carico precedenti penali e di polizia, tra cui un recente ritiro di patente. Vista la lontananza tra il luogo di residenza e la sala giochi sono stati effettuati sul posto alcuni controlli che hanno consentito agli agenti di capire che l’uomo era sopraggiunto con un motociclo parcheggiato davanti alla sala giochi.

Guai per un giocatore di slot

Le successive verifiche sul mezzo a lui intestato hanno portato ad accertare che questo, a giugno 2023, era stato sottoposto a sequestro amministrativo dalla Polizia Locale di Piove di Sacco perché trovato in circolazione privo di assicurazione ed era stato affidato in giudiziale custodia allo stesso proprietario presso la sua abitazione. Per quanto emerso il veicolo, peraltro sprovvisto di copertura assicurativa e revisione, è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il sessantunenne è stato sanzionato per mancanza di assicurazione e omessa revisione e denunciato per la violazione dell’obbligo di custodia del vicolo sottoposto a sequestro amministrativo.