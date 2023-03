L'ex marito confessa l'aggressione con l'acido alla cinquantaduenne

Svolta attorno all'aggressione con l'acido avvenuta il 16 febbraio scorso a Sant'Elena, piccolo comune alle porte di Este ai danni di una donna di 52 anni. Dopo diversi giorni nei quali l'uomo ha negato qualsiasi addebito ieri, 1 marzo, l'ex marito della vittima, Stefano Pellegrini ha ammesso le proprie responsabilità. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Rovigo su richiesta della Procura. Per altro la vittima dell'aggressione fin dal primo giorno aveva indicato proprio l'ex coniuge come l'autore del gesto. Persona questa che aveva già denunciato in passato. Pellegrini dovrà ora rispondere all'autorità giudiziaria per stalking e lesioni personali.

Cosa era successo

Secondo la ricostruzione dei fatti, la cinquantaduenne poco dopo le 23 si trovava in strada non distante dalla sua abitazione. Stava facendo una passeggiata con il cane e si trovava al cellulare. Ad un tratto da dietro si è materializzato un uomo che le ha gettato addosso del liquido. Particolare drammatico della vicenda, pare che lo stesso abbia anche tentato di far ingoiare alla donna la sostanza per rendere le lesioni ancora più devastanti. Poi la fuga nell'oscurità. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata giudicata guaribile con una prognosi di 60 giorni. Gli investigatori dell'Arma della Compagnia di Este fin da subito si sono concentrati sull'ex marito, fino alla svolta avvenuta nelle ultime ore.