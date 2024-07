Piena di luce e di vita, in 800 per l'ultimo saluto a Chiara

La chiesa parrocchiale di Sant'Elena è risultata troppo piccola per accogliere i fedeli che oggi 2 luglio hanno presenziato al funerale di Chiara Scantamburlo, la ragazza di 19 anni rimasta vittima di un grave incidente stradale. A Maserà di Padova lungo l'Adriatica si è scontrata frontalmente con un'auto condotta da un uomo risultato poi ubriaco. Un dolore enorme per l'intera comunità. Oggi a fianco al feretro hanno trovato posto i genitori Stefano e Veruska, la sorella Francesca e tutti i parenti ed amici che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali. Al termine del rito funebre la salma di Chiara è stata trasferita al vicino cimitero. Per espressa volontà della famiglia non sono stati offerti fiori. Le offerte saranno devolute all'associazione "Movimento per la Vita" della sezione di Monselice.

La messa

Al funerale, in una giornata di sole tipicamente estivo, hanno preso parte circa 800 persone che hanno trovato spazio non solo in chiesa, ma anche nel piazzale esterno dove è stato posizionato uno schermo gigante per poter consentire a tutti di seguire il rito. Don Andrea nel corso dell'omelia ha ricordato come Chiara fosse molto attiva in parrocchia e che conduceva la sua esistenza coltivando la fede. L'ha dipinta come una giovane donna sempre disponibile e con una grande volontà. Al termine della messa il sindaco Valentina Businarolo che per la giornata odierna ha indetto il lutto cittadino ha letto una lettera nella quale ha ricordato che sia Chiara che la sua splendida famiglia sono parte integrante della comunità. Hanno sempre donato alla collettività tempo, fatica, gioia, risate e confidenze, esaltando proprio tutti i principi del fare comunità. Oltre al primo cittadino anche altri amici e paesani di Chiara sono saliti sull'altare per ricordarla e soprattutto per riferire ai fedeli che Chiara rimarrà indelebile nel cuore di tutti. Un emozionante applauso a fatto da cornice alla chiusura del funerale. Nell'ultimo canto di chiusura anche mamma e papà si sono uniti ai coristi per condividere il dolore, ma anche per raccogliere preziose energie per andare avanti. In nome di Chiara.