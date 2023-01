Si incendia auto in corsa, miracolosamente illeso il conducente

Paura a Sant'Elena per un incendio che ha completamente distrutto un auto in corsa. Miracolosamente illeso il conducente.

La cronaca

Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio poco prima di mezzanotte i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Emanuele III a Sant'Elena per l'incendio di un auto. Da quanto ricostruito l'automobilista stava facendo rientro a casa quando si è accorto che usciva del fumo dal motore della sua Fiat Punto. Senza perdere la necessaria lucidità ha trovato un punto dove poter parcheggiare in sicurezza, poi è sceso dall'abitacolo e ha dato l'allarme.

I soccorsi

I pompieri arrivati dal distaccamento di Este hanno spento il rogo della Punto che di fatto è andata distrutta. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incendio. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta. Soltanto dopo mezzanotte la situazione è tornata alla normalità e un carroattrezzi ha rimosso l'utilitaria ridotta ad un ammasso di lamiere annerite.