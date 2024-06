Uccisa al volante da un ubriaco, proclamato il lutto cittadino per le esequie

Martedì 2 luglio nella chiesa parrocchiale di Sant'Elena si celebrano i funerali di Chiara Scantamburlo, la donna di 19 anni di Sant'Elena, rimasta vittima di un grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica 23 giugno a Maserà lungo la statale Adriatica. Accanto al feretro troveranno posto distrutti dal dolore la mamma Veruska, il papà Stefano, la sorella Francesca e tutti coloro che in questi anni le hanno voluto bene e ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali. Per il giorno delle esequie il sindaco di Sant'Elena Valentina Businarolo ha proclamato il lutto cittadino. Ognuno dei residenti e dei commercianti durante la funzione religiosa potranno manifestare come meglio credono il proprio cordoglio alla famiglia.

La tragedia

Chiara Scantamburlo la sera del dramma è andata con un'amica al cinema a Limena. Attorno alle 2,30 di notte a Maserà la sua Fiat Punto è stata travolta frontalmente da una Opel Mokka guidata da P.M.M. un milanese di 63 anni. Il decesso è avvenuto all'istante nonostante i tempestivi interventi dei sanitari per rianimare la giovane donna. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Abano. Dalle analisi effettuate a carico del 63enne di Milano è emerso che l'uomo al momento dell'impatto viaggiava con un tasso alcolemico oltre tre volte il limite consentito dal Codice della Strada. Insomma, era ubriaco fradicio. Questo dettaglio rappresenta un'aggravante con la giustizia. E' indagato per omicidio stradale. La morte di Chiara ha gettato nello sconforto tutti coloro che la conoscevano e l'appezzavano e ha riportato a galla la piaga della guida in stato d'ebbrezza che ogni anno contribuisce a provocare decine di incidenti che spesso hanno anche un risvolto devastante. Nel frattempo il pubblico ministero Francesco Lazzeri, titolare del fascicolo di indagine ha conferito per giovedì la consulenza tecnico dinamica per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'ennesimo incidente mortale.