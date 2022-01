Al Santo in preghiera per il piccolo atleta delle Fiamme Oro

Compagni di scuola, atleti e tanti amici per la messa che si è tenuta al Santo, alle 11 di martedì 25 gennaio per pregare per il dodicenne che domenica, durante una corsa campestre nel trevigiano, ha avuto un arresto cardiaco.

Funzione

E' il parroco della parrocchia di Santa Giustina, Federico Lauretta, a celebrare la messa. Circa un centinaio le persone che hanno partecipato alla funzione.