Perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada ribaltata

Incidente stradale oggi, 24 febbraio attorno alle 11 in via Valgrande a Sant'Urbano. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di una donna ferita trasportata in ospedale. Dai primi riscontri raccolti dalle forze dell'ordine, l'automobilista avrebbe fatto tutto in autonomia senza coinvolgere ulteriori mezzi. La viabilità ha subito forti rallentamenti.

Cosa è successo

All'altezza di via Valgrande, forse per una banale disattenzione, una donna che si trovava al volante di una Seat Arona ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada ribaltata. Alcuni testimoni hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. A Sant'Urbano sono arrivati i Vigili del fuoco di Este e il personale medico del Suem 118. E' toccato ai pompieri liberare la conducente dall'abitacolo e affidarla alle cure dei sanitari. Una volta stabilizzata la donna è stata trasportata in ospedale. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alle 12. In ospedale la donna, che non risulta in pericolo di vita, è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.