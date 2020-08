Lo "scaricatore seriale" colpisce ancora: nuova sanzione dopo l'abbandono di rifiuti ingombranti

Non ha certo perso il vizio: a distanza di poche settimane dalla prima infrazione la polizia locale ha nuovamente sanzionato lo "scaricatore seriale" di rifiuti.

Rifiuti

Questa volta il proprietario del furgone bianco ha scelto un contenitore di via Castelfidardo a Padova per depositare sia rifiuti solidi urbani di diverso materiale che ingombranti. Le modalità del conferimento scorretto di rifiuti si sono ripetute nello stesso identico modo: un furgone bianco si ferma in prossimità di un cassonetto, ne scendono due persone che rapidamente scaricano quanto trasportato nel cassonetto destinato al secco non riciclabile e altrettanto rapidamente si allontanano, cercando anche di mascherare la targa del veicolo. Ma come nel primo caso il fatto non è sfuggito (per la quantità di ciò che è stato scaricato e per l'operatività tipica di un "commando specializzato") all'attenzione di un passante, che ha prontamente ripreso la scena con il proprio smartphone e segnalato l'accaduto alla Polizia Locale. Gli agenti hanno collegato facilmente i due episodi, riconoscendo il veicolo ed identificando il proprietario del furgone bianco, residente fuori città, notificandogli al domicilio il nuovo verbale di 300 euro.

Il commento

L'assessore alla Polizia Locale nel complimentarsi per il gesto civico operato dal concittadino, sottolinea: "Nell'attuale contesto storico in cui la sensibilità ai temi dell'ambiente accomuna tutti i cittadini, giovani e meno giovani, colpisce davvero negativamente il ripetuto atteggiamento di noncuranza e rispetto delle regole finalizzate ad una migliore qualità della vita da parte di questa persona che letteralmente scarica sulla collettività obblighi e responsabilità che è tenuto ad osservare. Nuovamente, la segnalazione di una cittadina alla Polizia Locale consente di non lasciare impunita una condotta di elevato disvalore sociale. Rinnovo l'invito alla cittadinanza di contattare e segnalare alla Polizia Locale ogni azione e fatto che contrasti con la sicurezza ed il decoro della nostra città".