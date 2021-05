In giro dopo le 22 e senza mascherina per un'azione di "disobbedienza civile": sanzionate 14 persone

In via Oberdan a Padova: era già accaduto sabato primo maggio nella vicina piazza delle Erbe, quando uomini della Digos e agenti delle pattuglie fermarono 8 "no-mask"

Per il secondo sabato sera consecutivo: il personale della Questura di Padova ha identificato 14 persone, fermate in via Oberdan oltre l'orario del coprifuoco e senza mascherina.

I fatti

Era già accaduto sabato primo maggio nella vicina piazza delle Erbe, quando uomini della Digos e agenti delle pattuglie fermarono 8 "no-mask" che volevano mettere in atto un'azione di disobbedienza civile. Non contenti, i "manifestanti" hanno deciso di concedere il bis sabato 8 maggio trovandosi dopo le 22 in Prato della Valle (dopo un tam tam sui social) e muovendosi verso il centro storico privi di dispositivi di protezione individuale: le 14 persone presenti, dichiaratesi apertamente "no-mask", sono stati quindi bloccate e identificate in via Oberdan, e verranno sanzionate in base alle norme vigenti.