Scoperti in 39 a bere e mangiare all'interno del circolo privato: tutti sanzionati

Quando sono arrivati sul posto non potevano quasi credere ai loro occhi: i carabinieri di Campodarsego - coadiuvati da personale del Norm di Cittadella e delle stazioni vicine, hanno sanzionato per violazione delle normative anti-Covid 39 persone che mangiavano e bevevano in un club privato.

Associazione

È successo intorno alle ore 21.15 di domenica 18 aprile a Borgoricco: dopo aver ricevuto una segnalazione i militari dell'Arma si sono precipitati nella sede dell'associazione "Amici della Sardegna" trovando il presidente della suddetta - un 63enne residente a Padova - che stava tranquillamente cenando insieme ad altre 38 persone, come se nulla fosse. Tutti i presenti sono stati sanzionati per il mancato uso della mascherina, la violazione del divieto di assembramento e l'uscita dal proprio Comune di residenza senza una valida motivazione. Il presidente dell'associazione è stato inoltre sanzionato per non aver sospeso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (generando così assembramento): ora rischia la chiusura dell'attività.