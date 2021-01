Ioapro, i controlli dei carabinieri in provincia portano alla chiusura di due locali: multati 16 clienti

Hanno concesso il bis anche sabato 16. Ma questa volta sono stati sanzionati: multa di 400 euro e chiusura di 5 giorni per due locali aderenti a #Ioapro.

I fatti

I due pubblici esercizi sanzionati rispettivamente dai carabinieri di Conselve e Montegrotto Terme sono il "Bardo Bar" di Tribano e il "Ristorante Enoteca Ai Colli" di Teolo: in entrambi i casi i militari dell'Arma hanno trovato clienti seduti ai tavolini che consumavano alimenti e bevande nonostante il divieto causa zona arancione. Una situazione che ha portato i titolari (rispettivamente un 44enne e un 42enne) a ricevere una sanzione di 400 euro oltre alla chiusura dell'attività per cinque giorni. Ma non solo: i carabinieri hanno identificato nel bar di Tribano quattro avventori e in quello di Teolo ben 12, i quali sono stati tutti multati di 400 euro.