Operazione strade sicure: due automobilisti nella "rete" dell'Arma

Operazione strade sicure messa a segno dai carabinieri della stazione di Legnaro nella notte tra sabato e domenica 20 novembre tra Saonara e Ponte San Nicolò. Il bilancio è di due patenti ritirate e due denunce per guida in stato d'ebbrezza.

I fatti

A Saonara in via Valmarana i militari dell'Arma hanno fermato una Volkswagen Gold condotta da un uomo di 56 anni di Bovolenta. All'esame dell'alcoltest l'automobilista è risultato positivo con un tasso di 0,82 g/lt. Stessa sorte è toccata ad un padovano di 42 anni intercettato in via Roma a Ponte San Nicolò mentre transitava al volante di una Lancia Y. Dopo essere stato identificato l'uomo all'etilometro ha fatto registrare una positività di 1,16 oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Servizi analoghi, soprattutto nel fine settimana verranno ripetuti in maniera sempre più incisiva al fine di scongiurare gravi incidenti stradali.