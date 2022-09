Ubriaco al volante rimedia una denuncia e il ritiro della patente

Ubriaco al volante è stato intercettato a Saonara in via Vittorio Emanuele II a Saonara dai carabinieri della stazione di Legnaro. Stanotte, 7 settembre alle 3 è finito nei guai G.G. di 47 anni di Noventa Padovana. Stava transitando al volante di una Fiat Croma ed è stato fermato ad un posto di controllo. Dopo essere stato identificato è stato sottoposto all'esame dell'alcoltest che ha fatto registrare una positività di 1,59 g/lt oltre il triplo del limite consentito dal Codice della Strada. E' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. La sua auto è stata sequestrata. Nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per far rientro a casa.