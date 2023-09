Al momento dello schianto era ubriaca e drogata: nei guai un'automobilista

Drogata e ubriaca al volante è finita nei guai dopo una fuoriuscita autonoma avvenuta nel cuore dell'estate. Lo scorso 11 luglio è rimasta vittima di un incidente stradale in via Roma a Saonara. Ha distanza di un paio di mesi scarsi, oggi, 6 settembre una donna è stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Si tratta di una cinquantaseienne che nell'immediatezza dello schianto è stata trasportata in ospedale per essere medicata. Sottoposta ad accertamenti clinici, è stata riscontrata la positività all'alcol.

La cronaca

Guida in stato di alterazione. Denunciata 56enne. La donna martedì 11 luglio è stata coinvolta in un incidente stradale a Saonara, in via Roma mentre si trovava alla guida di un’utilitaria e subito dopo è stata sottoposta agli accertamenti sanitari presso l’ospedale civile di Padova. Stamattina, giunti gli esiti positivi circa l'assunzione di sostanze psicotrope e di alcol, con un tasso di 1,20 gr./lt, è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Padova per guida sotto l'influenza di alcol e sostanze stupefacenti. La donna è stata convocata in caserma a Piove di Sacco e al termine delle formalità di rito è stata messa di fronte alle proprie responsabilità.