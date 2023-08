Compra i semi online e coltiva marijuana: arrestato

Acquistava i semi di canapa indiana su internet, poi nell'intimità del suo giardino produceva marijuana. Il "gioco" è andato avanti per un po', ma alla fine è giunta la visita inaspettata delle forze dell'ordine. Colpo grosso al mercato della coltivazione e dello spaccio di marijuana. Ieri mattina, 21 agosto, i carabinieri della stazione di Legnaro dopo un'indagine andata avanti circa un mese, su delega della Procura, hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione di Saonara dove vive un uomo moldavo di 33 anni, fino a ieri sconosciuto alle forze dell'ordine. L'attività ha fornito gli effetti sperati e per il cittadino dell'Est è scattato l'arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti.

Cosa è successo

I carabinieri di Legnaro, decreto dell’autorità giudiziaria alla mano, hanno bussato a casa di un 33enne originario della Moldavia per effettuare una perquisizione delegata. Da qualche tempo, infatti, i militari dell'Arma, notato l’anomalo movimento in quella zona, hanno iniziato a monitorare la situazione avviando un’indagine, coordinata dalla Procura di Padova, fatta di appostamenti e pedinamenti, fino all’epilogo di ieri. I carabinieri durante la perquisizione hanno trovato, coltivate nel suo giardino, 15 piante di cannabis alte tra 165 e 200 centimetri oltre ad una rilevante quantità di semi pronti per essere piantati. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione di sostanze stupefacenti, mentre le piante sequestrate saranno inviate presso il laboratorio tossicologico per le analisi di rito.