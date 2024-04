Mostra ai carabinieri documenti contraffatti e dichiara un falso nome: arrestato

Quando ha visto la pattuglia del 112 che a Saonara gli ha intimato l'alt, ha provato a mantenere la necessaria lucidità, ma di fatto gli è andata male. I carabinieri della stazione di Legnaro hanno arrestato in flagranza di reato per falsa attestazione a pubblico ufficiale, possesso di documenti falsi e falso un cittadino 30enne moldavo residente a Piove di Sacco. Nella nottata a cavallo tra il 5 e il 6 aprile, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dell'Arma a Saonara hanno fermato un’auto condotta dal 30enne che al momento dell'identificazione ha mostrato la patente di guida e carta d’identità rilasciati dall’autorità romene.

Gli accertamenti

Inoltre ai militari ha dichiarato un falso nome. La pattuglia insospettita ha eseguito ulteriori accertamenti attraverso la centrale operativa sui documenti. C'è voluto poco a capire come fossero falsi. I documenti sono stati sequestrati e l’arrestato, volto noto alle forze dell'ordine, dovrà ora rispondere dei fatti contestati all’autorità giudiziaria. Alle legittime domande dei carabinieri di pattuglia che l'hanno fermato, l'indagato non ha fornito spiegazioni esaustive sul suo comportamento. Indagini in corso anche per capire dove abbia reperito la falsa documentazione visto che non è il primo caso riscontrato in provincia di Padova. E' chiaro che la base dello smistamento di patenti e carte d'identità potrebbe essere anche in zona.