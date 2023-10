Camion perde carburante, giornata di passione sulla Vivai

Un camion, che al momento non è stato ancora identificato, oggi alle 12,30 transitando lungo la strada dei Vivai tra Saonara e Padova, ha avuto un'avaria al serbatoio e ha perso decine di litri di carburante rendendo l'asfalto viscido e più che mai pericoloso per gli utenti della strada. L'allarme è stato lanciato ai numeri d'emergenza da alcuni mezzi in transito che si sono subito accorti dell'oggettiva pericolosità.

L'intervento

A Saonara sono arrivati i vigili del fuoco, personale specializzato nella pulizia strada e polizia locale. Il traffico, già caotico, è andato in tilt. I mezzi sono stati deviati lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi. La situazione è tornata alla normalità dopo le 16,30. Non si segnalano incidenti. Attraverso la videosorveglianza le forze dell'ordine contano a stretto giro di identificare il conducente del camion che molto probabilmente non si neppure accorto del disagio che involontariamente ha provocato.