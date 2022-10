Operai irregolari sul territorio nazionale dentro il cantiere: tre denunciati

Stranieri irregolari sul territorio nazionale al lavoro in un cantiere edile dove sorgerà una palestra polifunzionale. Il blitz dei carabinieri è scattato giovedì 20 ottobre alle 7 del mattino in via Martiri Giuliani e Dalmati a Saonara.

I fatti

I carabinieri della stazione di Legnaro in un servizio di pattugliamento a Saonara hanno notato due persone all'interno del cantiere per la costruzione della palestra che si muovevano in maniera anomala. Hanno deciso di approfondire l'attività e hanno scoperto che entrambi risulterebbero irregolari sul territorio nazionale. Sono due egiziani di ventisei anni. Nel corso degli accertamenti è emerso che risultavano rispettivamente aver violato il decreto di respingimento con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale e di non essersi presentati presso l'ufficio Immigrazione per la definizione dell'istanza di protezione internazionale già presentata.

Guai anche per il datore di lavoro

Contestualmente è stato denunciato all'autorità giudiziaria anche il capo cantiere, anch'egli egiziano di 25 anni residente a Vicenza. Gli viene contestato il fato di aver occupato irregolarmente alle proprie dipendenze i due cittadini connazionali identificati all'interno del cantiere e risultati irregolari sul territorio nazionale.