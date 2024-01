Pizzicato due volte al volante senza cintura: via la patente

Maxi servizio della Polizia locale del consorzio Noventa-Saonara-Vigonovo-Stra teso al rispetto delle più elementari regole del Codice della Strada. Gli agenti coordinati dal comandante Luca Meneghini hanno effettuato un posto di controllo lungo la strada dei Vivai a Saonara, all'altezza della rotatoria che porta in centro paese. Diverse le auto fermate per accertamenti, una decina i verbali elevati.

Niente cintura, via la patente

L'episodio più originale ha riguardato un uomo di 72 anni di Brugine fermato alla guida di un furgone Iveco. Ad attirare l'attenzione degli agenti il fatto che il conducente stesse viaggiando senza cintura di sicurezza. Dopo un rapido controllo è emerso che il protagonista era già recidivo per questo tipo di in frazione. E' così scattata, come previsto dal Codice della Strada, oltre ad un verbale di 83 euro e 5 punti decurtati dalla patente, anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi a secondo di quello che deciderà la prefettura. Gli altri accertamenti hanno portato al sequestro con confisca di una

Bmw Serie 1 guidata da un romeno di 49 anni residente a Padova in quanto trovato alla guida con il mezzo già posto sotto sequestro. Per lui anche un verbale di 1.984 euro. Nei guai anche un cittadino di Campolongo Maggiore (Venezia) alla guida di una Alfa Romeo Stelvio. Durante l'identificazione, il conducente è risultato con la patente scaduta nel giugno del 2022. Al conducente rivierasco oltre al sequestro del veicolo è giunto anche un verbale di 158 euro. Una ragazza di 28 anni di Arzergrande, infine, fermata al volante di una Fiat Panda perchè senza cintura di sicurezza, è stata invece pizzicata con l'assicurazione del veicolo scaduta nell'ottobre scorso. Inevitabile l'arrivo del carroattrezzi e una sanzione di 866 euro.

Il commento

«Stiamo lavorando con grande passione e attenzione a tutela della sicurezza della collettività dei quattro comuni di pertinenza - ha detto oggi 16 gennaio - Luca Meneghini, comandante del consorzio di Polizia locale. Il nostro obiettivo non è quello di fare cassa con i soldi dei contribuenti, ma scongiurare gravi incidenti stradali e allo stesso tempo tutelare tutti quegli utenti che si mettono alla guida rispettando alla lettere le più elementari regole. La nostra attività sarà quotidiana e massiccia a Noventa, Saonara, Vigonovo e Stra. Inoltre saremo sempre pronti ad ascoltare le richieste della gente e dove possibile, nelle nostre competenze, trovare le opportune soluzioni a problemi».