Al volante senza patente e con documenti contraffatti

Chissà da quanto tempo sfrecciava al volante della sua Opel Corsa senza averne i più elementari requisiti. Sabato 18 febbraio per un cinese di 44 anni residente a Saonara i nodi sono venuti tutti al pettine. Merito dei carabinieri della stazione di Legnaro che in via XX Settembre a Saonara l'hanno intercettato ad un posto di controllo. Quando è stato il momento di essere identificato il cittadino orientale ha mostrato ai militari due permessi internazionali di guida a lui intestati che dopo attente valutazioni sono risultati contraffatti.

Inevitabili i guai

E' stato inoltre appurato come qualche anno fa il 44enne fosse già incappato in un controllo delle forze dell'ordine. Ebbene quel giorno l'automobilista risultò ubriaco e per questo gli fu revocata la patente di guida. Ciò nonostante l'uomo ha continuato a fare i suoi comodi senza alcun rispetto delle regole, convinto che bastasse affidarsi a documenti contraffatti per farla franca con la giustizia. E' stato accompagnato in caserma a Legnaro e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato. La sua Opel Corsa è stata sequestrata e per la guida senza patente è stato sanzionato amministrativamente con un verbale di 5.100 euro.