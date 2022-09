Fugge dai domiciliari per andare ad acquistare il metadone: arrestato

Ha violato la misura degli arresti domiciliari per venire a Padova ad acquistare un po' di metadone. Ora per un ventiquattrenne residente ad Adria in provincia di Rovigo il quadro con la giustizia si potrebbe complicare ulteriormente.

I fatti

Ieri sera 26 settembre a Saonara i carabinieri della stazione di Legnaro hanno disposto un posto di controllo lungo la strada dei Vivai. Ad un tratto è sopraggiunta una Fiat Punto e i carabinieri in servizio hanno deciso di controllarla. Al volante hanno identificato appunto un uomo di 24 anni di Adria. Da un controllo alla centrale operativa è emerso che il conducente non poteva trovarsi in auto in quanto aggravato dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari. E' stato così accompagnato in caserma a Legnaro e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per evasione. In una borsa occultava una boccetta di metadone che è stata sequestrata. Terminati gli atti l'uomo è stato tradotto al suo domicilio a disposizione dell'autorità giudiziaria.