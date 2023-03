Sorpresa "alticcia" al volante: donna denunciata per guida in stato d'ebbrezza

Ha fatto festa con gli amici, poi si è rimessa in auto per andare a casa. Peccato che avesse bevuto qualche drink di troppo che l'hanno cacciata in un mare di guai. I carabinieri della stazione di Legnaro, nella notte tra sabato e domenica 26 marzo, hanno effettuato un posto di controllo in via Dei Vivai a Saonara. Fermate decine di auto. Poi è stato il turno di una Nissan Quashqai.

Positiva

Al volante è stata identificata una donna di 39 anni del posto. I militari dell'Arma hanno notato che l'automobilista si muoveva con un certo nervosismo e hanno deciso di approfondire gli accertamenti con l'alcoltest. L'esito dell'esame è stato di 0,93 g/lt quasi il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Inevitabile per la trentanovenne è arrivata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. E' stata costretta a contattare un familiare per far rientro a casa.