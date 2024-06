Prende fuoco un escavatore: c'è l'ombra del dolo

Nella notte tra il 19 e il 20 giugno alle 3 si è sprigionato un incendio in un cantiere edile di via Da Vinci a Saonara. Ha preso fuoco un escavatore del valore di 150mila euro. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno visto i bagliori dalla finestra. Immediato l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. L'incendio è stato domato all'alba e non ha interessato ulteriori mezzi parcheggiati nel piazzale. L'indagine è seguita dai carabinieri del Nucleo investigativo. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso, ma dai primi riscontri il rogo è stato appiccato dalla mano dell'uomo.

Parla l'imprenditore Olindo Bertipaglia

E' scosso, ma non molla di un millimetro la vittima dell'incendio, imprenditore edile e sindaco di Polverara dal 1999 al 2009. «Sono arrivato in cantiere pochi minuti dopo l'allarme. Voglio precisare che non ho nemici e lavoro con la massima professionalità. Evidentemente i mei risultati professionali danno fastidio a qualcuno. Ho piena fiducia nelle forze dell'ordine e mi auguro che la vicenda venga chiusa nel minor tempo possibile. Non ho mai ricevuto minacce o avvertimenti, ho la coscienza a posto. Continuerò a fare la vita regolarmente. Non ho paura a muovermi da solo sia di giorno che di notte».