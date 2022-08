Incendio, vanno in fumo decine di rotoballe

Incendio oggi pomeriggio 2 agosto 2022 in un'area agricola di Saonara al confine tra la strada dei Vivai e via Sabbioncello. Per cause ora al vaglio dei Vigili del fuoco hanno preso fuoco alcune rotoballe. L'allarme è stato lanciato al 115 da alcuni automobilisti in transito. L'intervento dei pompieri è stato tempestivo. Le fiamme non hanno interessato abitazioni e numerosi vivai che sorgono nell'area. Si esclude l'ipotesi dolosa. Più probabile un processo di surriscaldamento che ha dato origine alle fiamme. Da non sottovalutare la pista del possibile mozzicone di sigaretta che potrebbe essere stato lanciato incautamente da un'auto in corsa. In via di quantificazione l'ammontare dei danni. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate alle 17.