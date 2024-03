Fiamme alla MaxStand, l'Arpav: «Nessun danno ambientale»

Terminata l'emergenza per l'incendio alla ditta MazxStand di via Liguria a Villatora di Saonara, l'impegno dell'amministrazione comunale coordinata dal sindaco Michela Lazzaro è stato quello di attendere con ansia i riscontri dei tecnici dell'Arpav che nell'immediatezza dei fatti hanno effettuato gli accertamenti per capire se la nube di fumo provocata dall'incendio abbia provocato danni ambientali e conseguenti problemi per la collettività.

Le rassicurazioni del sindaco

«I vertici di Arpav - ha detto Lazzaro - mi hanno riferito che gli esiti delle analisi effettuate a Mestre hanno datto esito negativo. La nube di fumo grazie all'alta pressione si è alzata e quindi non ha inquinato l'aria con gas dannosi o inquinanti. Lunedì 25 marzo Arpav manderà i risultati via Pec e a metà settimana anche altri indagini sulle tossine».

L'incendio

Ieri la parte più importante dell'attività di bonifica dell'area è stata effettuata tuttavia nel corso della notte a scopo precauzionale un equipaggio dei vigili del fuoco e i carabinieri sono rimasti nella zona per evitare che si potessero verificare incendi secondari nell'area per inneschi ancora in attività. Già nella giornata odierna l'attività di bonifica proseguirà per poi passare alla conta dei danni. Al momento l'area, 1200 metri quadrati, su disposizione del pubblico ministero Sergio Dini, rimane sotto sequestro in attesa del completamento delle indagini. Nel fascicolo aperto in Procura per incendio doloso, non si evidenziano al momento persone indagate.